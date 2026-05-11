俳優の宮澤エマが１０日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」で、デビュー当時に「祖父が首相つながり」というだけで何度も共演したタレントの名をあげた。

この日のゲストの宮澤は、今では押しも押されぬ俳優となったが、デビュー当初は「事務所の方針もあって、まず知名度を上げていくと、タレント活動から始まった」という。

そのためバラエティ番組にも数多く出演することとなったが、その時に何度も共演したのがミュージシャンのＤＡＩＧＯ。「首相を祖父に持つというくくりだけで出演させていただいた」と、ＤＡＩＧＯは竹下登氏、宮澤は宮沢喜一氏を祖父に持つという共通点で一緒になることが多かったという。

葛藤はなかったのか？と聞かれると「正直、そうか、今の自分では芝居、歌だけでは勝負できないって事なのかなと受け取りましたし、そんな面白いエピソードを持っているわけでもないし、ＤＡＩＧＯさんみたいに面白くも言えない。頭文字もできないし、絶対向いてない」と落ち込んでいたという。

そのため「この状況で続けるのであれば辞めたいと思っていた。この先が見えないという葛藤はあった」と振り返っていた。