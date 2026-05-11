『銀河の一票』“与党幹事長”役・坂東彌十郎「観ながら泣いています」 今後の展開に期待
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第4話が、11日に放送されるのに先立って、与党幹事長・星野鷹臣を演じる坂東彌十郎のコメントが到着した。
【銀河の一票】第2幕から登場…“選挙の天才”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
第3話では、認知症を患い、施設で暮らす先代ママ・とし子（木野花）の“帰る場所”を守るために奮闘する、あかりの姿が描かれた。ラストには、あかりが「私に生きる理由をください」と、都知事選への出馬を決意。どんなことが起きたとしても「自分のまま明るい方に向かえる世界」を目指し、茉莉とともに大きな一歩を踏み出した。
今夜放送の第4話から、物語は第二幕に突入。“知名度ゼロの新人”あかりを勝たせる無謀な挑戦に懸ける茉莉は、父と深い因縁を持つ“選挙の天才”五十嵐隼人（岩谷健司）に協力をあおぐが…。
彌十郎はここまでの放送を振り返り、「出演している自分で言うのもなんですが、とにかくおもしろい。観ながら泣いています」とコメント。本作については「一人一人の過去、人生、それに関わる人それぞれが集まって政治がある。まさに一つ一つの星が銀河を形成しているということが身に染みます」と語り、今後の展開には「私自身が、これから鷹臣がどこへ向かって行くのか、とても楽しみです。茉莉との親子関係も含めて目が離せませんね」と期待を寄せた。
【銀河の一票】第2幕から登場…“選挙の天才”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
今夜放送の第4話から、物語は第二幕に突入。“知名度ゼロの新人”あかりを勝たせる無謀な挑戦に懸ける茉莉は、父と深い因縁を持つ“選挙の天才”五十嵐隼人（岩谷健司）に協力をあおぐが…。
彌十郎はここまでの放送を振り返り、「出演している自分で言うのもなんですが、とにかくおもしろい。観ながら泣いています」とコメント。本作については「一人一人の過去、人生、それに関わる人それぞれが集まって政治がある。まさに一つ一つの星が銀河を形成しているということが身に染みます」と語り、今後の展開には「私自身が、これから鷹臣がどこへ向かって行くのか、とても楽しみです。茉莉との親子関係も含めて目が離せませんね」と期待を寄せた。