羽鳥慎一と玉川徹が18日と25日放送のBS朝日「あなたの知らない京都旅」（月曜後9・00）に出演する。

さまざまな旅人がいままで知らなかった京都をより深掘り、単なる旅ではなく京都の新たな魅力を発見する番組。テレビ朝日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」で司会者とコメンテーターという立場で長年共演する2人だが、一緒に旅番組に出演するのは初めて。京都大学在学中に京都で6年間を過ごし、現在も取材でたびたび訪れる玉川が日頃の感謝を込めて、羽鳥を案内。日頃から愛飲する玉露を生産する「丸利 吉田銘茶園」や大学時代に当時の彼女と花見デートを楽しんだ「京都府立植物園」、大悪時代にに足繁く通った「天天有 本店」などを巡る。

その後、案内を交代し、羽鳥が行ってみたい場所を2人で訪れた。坂本龍馬と中岡慎太郎が襲撃された「近江屋」跡地、新選組の池田屋騒動で知られる「池田屋」跡地へ。さらに京都タワーにも行き、2人は双眼鏡を覗いたり、記念写真を撮ったりと大興奮の様子だった。

羽鳥は「最高でした。普段、見ているようで見ていなかった京都と、玉川さんの“エモい”ところが見られたし、自分の思い出も振り返れたいい旅でした」と振り返る。玉川も「羽鳥さんのご接待旅なんだけど、僕自身が楽しませてもらいました」と充実の時間を過ごした。