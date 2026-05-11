福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、１人が死亡するなどした死傷事故で、同校は１０日、事故後２回目の記者会見を開いた。

バス会社「蒲原（かんばら）鉄道」（新潟県五泉市）には貸し切りバスを依頼し、レンタカーの手配や運転手の紹介は求めていないとの見解を改めて示した。

同校は会見で、事故現場からは「手当」「ガソリン」などと書かれた現金３万３０００円入りの封筒が見つかったことも明らかにした。同校から提出を受けた福島県警は、道路運送法違反の「白バス」行為にあたるか経緯を調べている。

１０日の記者会見には学校法人の和田晋弥理事長や灰野正宏校長が出席し、同部男性顧問も初めて同席した。会社側は「学校からレンタカーの手配と運転手の確保などを求められた」と説明しているが、顧問は同社の営業担当者に４月１１日、福島県富岡町への遠征のため「バスを出してください」と電話で依頼したと説明。営業担当者からは「探します」と返事があったとした。その上で、「『費用を安く抑えたいからレンタカーを手配してほしい』と依頼したことはありません」と強調した。

バスのナンバーが事業用の「緑ナンバー」だったかは、自身の目では確認しなかったといい、「（営業担当者を）信頼しており、確認することに思いが至らなかった」と述べた。

顧問は自身は移動の際、バスが荷物で埋まっていたため同乗せず、自分の車を運転して目的地に向かったという。

また、事故現場から見つかった現金入り封筒は持ち主不明のバッグの中に入っていた。「手当」「ガソリン」などと書かれていたほか、バスのドライバーで、福島県警に自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕された無職の男（６８）の名字も記載されていたという。県警は同社から男に渡された可能性があるとみて、実費を超える報酬にあたるかどうか捜査している。

一方で同校は、ソフトテニス部の遠征のため、同社に昨年度、車の手配を１２回依頼し、３回はレンタカーのマイクロバスが使われたことも明らかにした。過去に同社から受け取った請求書に「レンタカー代」「人件費」との記載があったという。ただ、顧問は記載を見落とし、事故を起こした今回も含めてレンタカーを繰り返し利用していた認識はなかったと釈明した。

事故では、同部に所属する３年の生徒（１７）が死亡した。顧問は会見で、生徒はチームの盛り上げ役だったとし、「先輩や大人からすごくかわいがられるような人懐っこい性格。後輩の面倒を優しく見てくれるような子だった」と声を震わせながら語った。