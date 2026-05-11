ヘンク伊東純也がウェステルロー戦で1ゴール1アシストの活躍を見せた

日本代表FW伊東純也の所属するベルギー1部ヘンクは、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）予選出場権を争うプレーオフ2の第7節でウェステルローに3-0で勝利した。

この試合に先発出場した伊東は1ゴール1アシストの活躍を見せている。

左ウイングで先発した伊東だったが、チームメイトの負傷交代もあって途中からは右ウイングにポジションを移す。そして後半19分に伊東のクロスから先制点が決まると、ヘンクは同24分にも追加点を決める。

そして伊東が圧巻のゴールを決めたのは後半39分だった。中央からのスルーパスを右サイドで受けた伊東はペナルティエリアまでボールを運んで、右側からカットイン。カバーに来たDFをうまくGKのブラインドに使って左足でシュートを放つと、ボールはゴール左に決まってヘンクのリードが3点に広がった。

試合を中継したスポーツチャンネル「DAZN」は「これが日本のイナズマだ 伊東純也 今度は自らネットを揺らす！ 左足でファーへ美しいカーブを描いた」と、このゴールを紹介。ファンからは「イナズマすぎる」「キレキレでかっこいいなぁ」「さすがです」「左足でもいけるんや」「本当に別格の存在感」「キレッキレの伊東純也はやっぱり最高！」「素晴らしいの一言」といったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）