猫さんを家族で順番に抱っこしてみたら……。あまりにも好き嫌いが一目瞭然な反応がInstagramで大反響！記事執筆時点で再生数が341万回を突破し、「面白すぎて爆笑しましたwwww」「大笑いさせていただいてありがとうございました！」「何度観ても好きすぎるw」といった声が寄せられました！

【動画：家族で順番に『ネコを抱っこ』した結果…『父と次男への反応』が面白すぎる】

猫を家族で順番に抱っこしてみた

Instagramアカウント「ちゃちゃママ/4匹猫ファミリー（@nekoko.429）」さまは、にぎやかなご家族と4匹の猫さんたちの愉快な日常が人気を集めているアカウントです。

この日は家族みんなで順番に猫の「ちゃちゃ」ちゃんを抱っこすることに。まずはお母さんが抱っこすると……

顔をお母さんの頭に擦り付けて、わかりやすく甘々モードのちゃちゃちゃん♡

続いて、長男くんが抱っこすると……

嫌がることなく、大人しく抱っこさせてくれるちゃちゃちゃん。

さらに、三男くん。

抱っこされ、さらに三男くんが背中にぐりぐりと顔を押し当てても、ちゃちゃちゃんは逃げようとしたり嫌がったりする様子は見られません。とても穏やかな性格の猫さんなのでしょうか。

お父さんが抱っこすると…

次に、お父さんがちゃちゃちゃんを抱っこすることに！すると……

なんと、抱っこはさせてくれるものの、前足を伸ばして顔が近づくのは拒否！なんてわかりやすい反応なのでしょう……。

さらには、腕の中から全力で脱走！うーん、抱っこさせてくれるだけ優しいのかも？

次男への反応が辛辣！

しかし、ちゃちゃちゃんの真骨頂はここから！次男くんの順番が回ってきました。

すると……

そもそも抱っこさせてくれません！テーブルの上に寝転がり、「それ以上近づくなよ」と言わんばかりに鳴き声を上げていたのだとか。

意を決して抱っこしてみると……

すごい唸り声を上げて大激怒！身の危険を感じた次男くん、すぐさま「ちゃちゃ、ごめん！」と言って、降ろしてあげたのだそうです。

降ろしてもらったちゃちゃちゃん。なんと、次男くんに抱っこされたイライラをぶつけるように、隣にいた猫さんに猫パンチ！

八つ当たりをしてしまうほど、好き嫌いが一目瞭然なちゃちゃちゃんの反応は、Instagramでも「面白すぎて爆笑しましたwwww」「大笑いさせていただいてありがとうございました！」「何度観ても好きすぎるw」「完全に攻撃モードは安定の大爆笑w」といった声が殺到しました！

そんなちゃちゃちゃんを含む、4匹の猫さんの日常は、Instagramアカウント「ちゃちゃママ/4匹猫ファミリー（@nekoko.429）」さまからご覧いただけます。

にぎやかで思わず笑ってしまうような愉快な投稿も多いので、ぜひ笑顔になりたい時に覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@nekoko.429」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。