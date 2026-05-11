「今日ジメジメする、、」って日に！【3COINS】サッとまとめてオシャレ♡「新作バンス」

湿気が多く髪の広がりやうねりが気になる季節は、サッとまとめ髪にできるバンスが大活躍！ 手頃な価格でおしゃれな雑貨が揃う【3COINS（スリーコインズ）】には、挟むだけで洗練された雰囲気を演出できるバンスが豊富に並んでいます。今回は、湿気でまとまらない髪を手軽に整えられそうな新作バンスをご紹介します。

オーロラカラーが涼し気なバンス

【3COINS】「クリアホワイトバンス」\330（税込）

光の当たり方によって見え方が美しく変化する、透け感が魅力的なヘアクリップ。ツヤのあるクリアオーロラと、少し落ち着いた印象を与えるクリアオーロラマットの全2色が用意されています。どちらも涼し気な印象で、アップスタイルに取り入れるだけで、洗練された後ろ姿を演出してくれそうです。

上品なフリル調のバンス

【3COINS】「フリルサテンバンス」\550（税込）

たっぷりとしたサテン生地の重なりが目を引く、上品で大人っぽい雰囲気をまとったバンスです。ブルー、アイボリー、ブラック、グレーの全4色が展開されており、手持ちの洋服に合わせやすい好みのカラーを選べるのも嬉しいポイント。さらりとした素材感が、ジメジメとした日でも、爽やかな雰囲気をまとわせてくれそうです。

大人可愛いリボンモチーフ

【3COINS】「リボンバンス」\330（税込）

さりげなく可愛らしさをプラスしてくれる、リボンモチーフのバンス。ネイビーとアイボリーの全2色が用意されており、どちらも落ち着いた色味で普段の装いへ自然になじんでくれそうです。オンオフ問わず使いやすいデザインなので、デスクや通勤用のバッグに忍ばせておいても重宝するはず。

カジュアルな柄で、大人可愛く

【3COINS】「ギンガムチェックバンス」\330（税込）

ポップでカジュアルな雰囲気を演出できそうな、ギンガムチェック柄のバンスです。シンプルな色使いのため、幅広いコーディネートに合わせやすいのが魅力的。憂鬱な気分になりがちな日でも、髪をスッキリとまとめれば、明るい気持ちで過ごせるかもしれません。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。