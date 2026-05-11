新潟市の北越高校ソフトテニス部を乗せたマイクロバスが磐越道のガードレールなどにぶつかり21人の死傷者を出したバス事故について2026年5月10日放送の「シューイチ」（日本テレビ系）は、子どもや生徒を守るための学校側が最低限すべきことに焦点を当てた。

親が、安心して行ってらっしゃいと言えるようにしてほしい

番組は、福島県警に自動車運転死傷処罰法違反の疑いで逮捕されたバスを運転していた若山哲夫容疑者が今年に入ってから複数回事故起こしていたことがわかったと報じた。コメンテーターの田中雅美さんは「私も何度も大型バスで遠征に行く経験もある。今回は高校の部活ということだが、子どものバス利用はそれだけでなくて保育園だったり小学校の遠足だったりとか、今は水泳授業でもバスで移動するということもある。利用の機会がとても多いなかで親としては安心して行ってらっしゃいと言えるようにしてほしいし、学校や地域の教育委員会も責任を感じなければいけないと思う。命を預かる責任というものの認識を強化する必要がある」と子どもを持つ親の心情を代弁した。

沖縄の転覆事故と共通する「運転者が二種の事業者登録をしていなかった」

弁護士の森詩絵里さんは3月に起きた沖縄の辺野古沖の転覆事故にも触れて「いずれも罪のない高校生が野外活動で死亡してしまうという本当にあってはならない事故で、いずれも共通するのは運転していた人が乗客を乗せて運行する二種の事業者登録をしていなかったという点。事業者というのは不特定多数の乗客の命を預かる立場なので一個人よりもずっと重い制約が法律で科せられている。学校は生徒の命を預かる立場として野外活動に出すのであれば、委託先の事業者をまず正規のバス事業者に頼み、その事業者がその都度法令を遵守しているか確認してから生徒を送り出すべきで、そこまでして初めて学校の安全配慮義務が果たされると言える」と話した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）