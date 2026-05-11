歌手でタレント・あの（年齢非公表）が、６月５日スタートのテレビ東京系連続ドラマ「わたしの相殺日記」（深夜 ２４時 ５２分〜）で地上波ドラマ単独初主演する。「孤独のグルメ」の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全４話を４週にわたり放送する。

あのは、自己流の相殺術（そうさいじゅつ）によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を演じる。萌は、いたって普通の女性。しかし、あるできごとがきっかけで、目の前に立ちはだかる壁を“相殺”というある意味“言い訳材料”を使い乗り越えていく術をみつけた。今の時代に必要ともいえる、頑張らなくていいけど、諦めてはいない、そんな愛すべきキャラクター。一見、目の前にあることから逃げているだけ…そんなふうにも見えるが、実は、生きづらい世の中で精一杯生きていくための彼女なりの生きる術なのだ。ほのぼのとマイペースに、でもほんの少し前向きに生きている、そんな萌の姿に共感し、少しでも明日が明るくなるようなストーリーとなっている。

ドラマの主題歌は、ａｎｏが２０２５年に書き下ろし、ファンからの人気も高い「ＫＩＬＬ ＬＯＶＥ」。複雑で愛おしい愛や、人生に迷いながらも、ありのままの自分でいいんだ、という思いを感情的に表現した楽曲。今回、ドラマのテーマソングとしての起用は初めて。

◆あのコメント 「今回演じさせていただいた桜庭萌は、とても人間的で自分にとって初めて演じるような役柄だったため、毎日が新鮮で濃厚な撮影の日々でした。脚本は読み込むほど面白く、普段自分が好まない時間を過ごした時、早めに家に帰り制作作業をしたり、寝る間を削ってでも好きなことをしたり挽回しようとする必死な姿にすごく重なりました。観てくださる方の日常に、少しでも残る作品になると嬉しいです。登場人物も引き込まれるキャラクター揃いなので、ぜひ楽しみにしていてください！」