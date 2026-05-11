北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。

日本にとって５度目のＷ杯となった２０１４年のブラジル大会の日本代表メンバー発表は、同年５月１２日、都内で行われた。ザックジャパンのメンバー２３人が読み上げられた中で、最大の衝撃はそれまで約２年３か月も代表から遠ざかっていたＦＷ大久保嘉人（当時川崎）のサプライズ選出だった。一方で、ザッケローニ体制の多くの試合に招集され、守備のマルチロールとして貢献してきたＭＦ細貝萌（当時ヘルタベルリン）が落選。実力者の明暗が分かれる形となった。

指揮官は、自分たちが主導権を握るスタイルを貫くため、停滞した局面を「個」で打開できる得点力を求めた。前年度のＪリーグで得点王に輝き、この年も得点を量産していた大久保を、本番直前で「ジョーカー」として組み込む決断を下した。

アルベルト・ザッケローニ監督は「ブラジルで日本らしさを出すには、このメンバーだと思った」と説明。１次リーグで対戦するコートジボワール、ギリシャ、コロンビアを想定し、ボランチの守備力強化（細貝）よりも、得点パターンの多様化を優先した。ドリブラーの斉藤学、ボランチでもより縦パスなど攻撃力に定評のある青山敏弘を当落線上から選んだ。

チームの根幹は、ミランの本田圭佑、インテルの長友佑都、マンチェスターUの香川真司らを中心とした「自分たちのサッカー」の熟成にあった。ビッグクラブに在籍していた本田らは、攻撃的なスタイルで世界と渡り合える、という自信に満ちあふれていた。ロンドン五輪世代の山口蛍ら若手の台頭もあり、当時のザックジャパンは“歴代最強”と呼ばれた。

しかし本大会では、残酷な結果が待ち受けていた。初戦のコートジボワール戦、本田が先制ゴールを奪ったが、途中出場したＦＷドログバに２点を奪われて逆転負け。続くギリシャ戦、ザッケローニ監督は１０番の香川に代えて大久保を先発起用したが、結果にはつながらず、退場者を出した相手にスコアレスドロー。コロンビアには１―４と大敗し、１分け２敗で１次リーグ敗退。信じてきた「自分たちのサッカー」が世界には通用せず、日本サッカー界にとっても大きな転機となる大会となった。

【ブラジル大会メンバー】

▼ＧＫ 川島永嗣、西川周作、権田修一

▼ＤＦ 今野泰幸、伊野波雅彦、長友佑都、森重真人、内田篤人、吉田麻也、酒井宏樹、酒井高徳

▼ＭＦ 遠藤保仁、長谷部誠、青山敏弘、山口蛍

▼ＦＷ 大久保嘉人、岡崎慎司、本田圭佑、香川真司、清武弘嗣、柿谷曜一朗、斉藤学、大迫勇也