体重195キロ・大鶴肥満、50メートル走のタイムに反響「いいフォームw」「はやい！！」
お笑いコンビ・ママタルトの大鶴肥満（34）が、5日放送のテレビ東京『THE ヘビー』に出演。50メートル走のタイムに反響が寄せられている。
【番組カット】すごい絵面！体重195キロの大鶴肥満
番組の出場資格は体重300ポンド以上＝136.08キロ以上であること。運動神経に自信があるヘビー級な男たち・ヘビーズたちが一堂に会し本気のバトルを繰り広げ、「動けるヘビーNo.1」を決定。50メートル走や走り幅跳び、ビーチフラッグから大縄跳びまで。画力満点のド迫力な新スポーツバラエティとなっている。
体重195キロで“大会最重量”として登場した大鶴。50メートル走では、番組が用意したズボンが入らず、自前のズボンを用意したが、脱げるハプニングが起きた。
そんなハプニングに見舞われた中でも、タイムは10秒19。スタジオで走りを見つめたマヂカルラブリーの野田クリスタルは「太っている人の走りじゃないぞ」とコメント。SNS上でも「いいフォームw」「はやい！！」などの反響が寄せられた。
【番組カット】すごい絵面！体重195キロの大鶴肥満
番組の出場資格は体重300ポンド以上＝136.08キロ以上であること。運動神経に自信があるヘビー級な男たち・ヘビーズたちが一堂に会し本気のバトルを繰り広げ、「動けるヘビーNo.1」を決定。50メートル走や走り幅跳び、ビーチフラッグから大縄跳びまで。画力満点のド迫力な新スポーツバラエティとなっている。
そんなハプニングに見舞われた中でも、タイムは10秒19。スタジオで走りを見つめたマヂカルラブリーの野田クリスタルは「太っている人の走りじゃないぞ」とコメント。SNS上でも「いいフォームw」「はやい！！」などの反響が寄せられた。