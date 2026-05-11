タレントの東原亜希（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。日本代表男子前監督でシドニー五輪柔道100キロ超級金メダリストの夫・井上康生氏（47）の手作り弁当を公開した。

井上氏と1男3女を育てる東原は「夫がお弁当を作るようになって4ヶ月」と書き出し、3つのお弁当が並んだ写真を投稿。「それだけは絶対にやらないと思ってたから驚きと感謝と、私がいつ倒れても先に死んでも大丈夫そうという安心感。リスクマネージメントw」と続けた。

さらに「楽しいと言っているので、昨日は一緒にお弁当箱を買いに行きました そして子ども全員揃ってご飯が食べれて。そんな母の日。みんながそれぞれの場所で目標に向かっていて元気。それが何よりの1番の幸せです」と喜び。

ファンからは「素晴らしいー」「すごい！！3人分ですか？美味しそうです」「すごい！夫育の賜物ですね」「パパセンス良いお弁当だね」「できる方って、なんにでも挑戦し、自分のものにしていくものなんですね！」など絶賛の声が寄せられた。

東原は08年1月に井上氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産し、4人の子供を育てている。