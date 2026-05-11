NTTドコモは、クレジットカード「dカード」の支払い方法について、「スキップ払い」を5月18日から導入する。ショッピング1回払いで利用した支払いを、後から指定した支払い月に変更できる。

「スキップ払い」では、対象の明細ごとに、支払い月を当初の予定月から最長6カ月先まで変更可能。利用金額と延伸期間に応じた手数料を、設定した支払い月の10日に一括で支払える。手数料の実質年率は12.0％。

対象のdカードは、「dカード」「dカード GOLD U」「dカード GOLD」「dカード PLATINUM」。カード番号が「4363」「5344」「5365」のいずれかから始まる、新しいdカードが対象。

「スキップ払い」の利用枠は、カード利用枠のうち「分割・スキップ・2回・ボーナス」枠の範囲となる。ユーザーごとの利用可能額は「dカード」サイトで確認できる。

サービス概要

開始記念キャンペーン

dカードでの「スキップ払い」提供開始を記念し、「『スキップ払い』提供開始記念 3000万ポイント山分けキャンペーン」を18日に開始する。「スキップ払い」対象のdカードで参加できる。

4月16日～7月15日に利用した1回払いの利用明細を「スキップ払い」に合計3万円以上変更すると、3000万ポイントのdポイント（期間・用途限定）を山分けで進呈する。進呈上限は1人3000ポイント。

キャンペーンの参加には、キャンペーンサイトからのエントリーが必要。エントリーと「スキップ払い」への変更順序は問われない。エントリー期間は8月4日まで。また、「スキップ払い」への変更期限は8月4日22時としているが、支払い口座の金融機関や明細ごとに異なる。

キャンペーン概要