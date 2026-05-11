ド軍打線に“追い風”か…「まさに重要なタイミングで実現する」 指揮官「確実に大きな助けになるだろう」
ベッツが戦列復帰する見通しとなった(C)Getty Images
ドジャースは現地時間5月10日、本拠地でのブレーブス戦に2−7で敗れ、2連敗を喫した。そんな中、ムーキー・ベッツが11日のジャイアンツ戦から戦列復帰する見通しとなった。
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米メディア『ClutchPoints』によれば、「ドジャースは今後、ベッツを登録するために誰をマイナーに降格させるかを判断しなければならない。デーブ・ロバーツ監督は、この状況について『贅沢な悩み』だと語っている」という。
同メディアは「ベッツの復帰は、まさに重要なタイミングで実現する。ドジャースはここ最近やや苦戦を強いられており、ナ・リーグ西地区のライバルたちを引き離して差を広げたいと考えているところだ」と伝えた。
『MLB公式サイト』によれば、ロバーツ監督は「我々には、今以上の成績を残せるだけの才能が間違いなく備わっている。だが、そこにムーキーの打席の質が加われば、確実に大きな助けになるだろう。ムーキーが不在だったことを差し引いても、チーム全体として本来あるべき安定感を欠いていた。だが、彼がいれば間違いなくチームの底上げになるからね」と語ったという。
指揮官も待ち望んだベッツの復帰。ドジャース打線に追い風となるか、注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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