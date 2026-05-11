ド軍打線に“追い風”か…「まさに重要なタイミングで実現する」　指揮官「確実に大きな助けになるだろう」

ベッツが戦列復帰する見通しとなった(C)Getty Images

ドジャースは現地時間5月10日、本拠地でのブレーブス戦に2−7で敗れ、2連敗を喫した。そんな中、ムーキー・ベッツが11日のジャイアンツ戦から戦列復帰する見通しとなった。

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米メディア『ClutchPoints』によれば、「ドジャースは今後、ベッツを登録するために誰をマイナーに降格させるかを判断しなければならない。デーブ・ロバーツ監督は、この状況について『贅沢な悩み』だと語っている」という。

同メディアは「ベッツの復帰は、まさに重要なタイミングで実現する。ドジャースはここ最近やや苦戦を強いられており、ナ・リーグ西地区のライバルたちを引き離して差を広げたいと考えているところだ」と伝えた。