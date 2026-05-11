【ベルギーリーグ】ゲンク 3−0 ウェステロー（日本時間5月11日／セゲカ・アレーナ）

【映像】先制点アシスト！称賛集めた完璧クロス（実際の様子）

ゲンクに所属する日本代表MF伊東純也が、“ここしかない”という場所へ完璧なクロスを送り込み、今季5アシスト目を記録した。「これぞ純也の極上のアシスト」とファンも大興奮となっている。

ベルギーリーグのレギュラーシーズンで7位となったゲンクは、7位〜12位が参加するプレーオフ2を戦っている。伊東が所属するゲンクは日本時間5月11日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ予選出場権をかけて第7節でウェステローと対戦。伊東は左ウイングとして先発出場したが、前半途中から負傷者の影響で右サイドへポジションを移した。

前半はゲンクが押し込みながらもスコアレス。すると後半19分、日本代表ウイングが試合を動かした。

左サイドから大きく展開されたボールが、右サイド高い位置の“ジュンヤ・ゾーン”へ入る。伊東は右足でバックスピンをかけながらボールを止めると、相手DFとの間合いを確認し、右足を一閃。鋭く曲がるクロスをゴール前へ送り込んだ。

伊東らしいスピードと精度を兼ね備えたクロス

ボールはDFの頭上をわずかに越えると、その背後で待っていた長身FWアーロン・ビブの頭へピタリ。ビブはフリーの状態で合わせるだけだった。DAZNで実況を務めた原大悟氏も「完璧なアシストでした」と絶賛。伊東らしいスピードと精度を兼ね備えたクロスで、ゲンクに待望の先制点をもたらした。

SNSでもファンは大盛り上がり。「これぞ純也の極上のアシスト」「やっぱり純也さんのクロスよ」「純也さんスーパーアシスト！！」「そこに居ろよと言うぐらい完璧なクロス」と称賛の声が続出。さらに「足が速い和製ベッカム＝伊東純也」と、その高精度キックをイングランド代表のレジェンド、デイヴィッド・ベッカムと重ねる声も上がっていた。

伊東はこのアシストで今季5アシスト目を記録。その後、後半39分には左足のカーブシュートで自らもゴールを奪い、1ゴール1アシストの大活躍。ゲンクは3−0で快勝し、プレーオフ2で2位につけている。（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）