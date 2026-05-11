【ラ・リーガ】ソシエダ 2−2 ベティス（日本時間5月10日／アノエタ）

【映像】久保建英の「極上ループパス」（実際の様子）

ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、絶妙なループパスで決定機を演出。しかし、味方FWがまたもシュートを決めきれず、「3度目の正直」とはならなかった展開にファンも騒然とした。

ソシエダは日本時間5月10日、ラ・リーガ第35節でベティスと対戦。右ウイングで先発出場した久保は、8分と26分に柔らかいスルーパスで決定機を作っていたが、いずれもFWオーリ・オスカルソンのミスによりゴールには繋がっていなかった。

そんな中で迎えた36分、三度目のビッグチャンスが訪れる。敵陣右サイドでボールを受けた久保は、細かいタッチのドリブルから中央へカットイン。そして、相手の意表を突いて、左足でふわりと浮かせた美しいループパスを供給し、ベティス守備陣を完全に手玉に取った。

この完璧なパスに抜け出したオスカルソンは、右足ダイレクトでボレーシュートを放つ。しかし、枠を捉えたボールはベティスのGKアルバロ・バジェスの好セーブに遭い、またしてもゴールネットを揺らすことはできなかった。

「オスカルソンそろそろ決めてほしい」の声も

明らかなミスだった一度目と二度目に比べればかなり惜しいシーンだったものの、久保の三度目の「アシスト未遂」にはファンも騒然。SNS上では「うっま」「チャンスメイクすごい」「タケのループパス、エグい！」「チャンスメイクしすぎ」「今日は久保のスルーパスが光ってる」など久保の圧倒的なチャンスメーク能力を称える声が続出した。

その一方で、「オスカルソンそろそろ決めてほしい」「何回いいパスしたら決めてくれるん」「久保すでに3アシスト未遂…」「上田綺世だったら…」「日本代表ではアシストつくのに」「絶品なんだけどなー」「いい加減きめてくれ」「3回目やぞ」「キーパス3本で0アシスト…」「神パス連発しても決められないチームメイトさん…」と、幾度となくチャンスをフイにしてしまう展開への嘆きや悲鳴が殺到した。

この日の久保は、少なくとも3度は決定機を作りながらもアシストはつかないまま、チームが0−2とビハインドを背負った54分にベンチへと下がった。

なおソシエダは、終盤の猛攻で同点に追いつき、2−2のドローに持ち込んでいる。今シーズンのラ・リーガは残り3試合。北中米ワールドカップに心身ともに良い状態で臨むためにも、久保のアシストやゴールに期待したい。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

