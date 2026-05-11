第４８回新潟大賞典・Ｇ３は５月１６日、新潟競馬場の芝２０００メートルで行われる。

ドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は昨年２月に小倉日経賞でオープン初勝利を挙げた後、エプソムカップ、七夕賞、オールカマー、アメリカジョッキークラブカップと重賞で４戦連続２着。なかなか勝ちきれなかったことから、前走の金鯱賞は初めてチークピーシーズを着用したが、序盤で流れに乗れず５着。着順を下げてしまったが、中間はしっかり乗り込まれており、巻き返しに期待できる。

キタサンブラックの半弟シュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は２４年の青葉賞で重賞制覇。続く日本ダービー７着後に左前浅屈腱炎を発症し、長期休養を余儀なくされた。約２年ぶりの実戦は楽ではないが、鞍上は引き続き武豊騎手で注目度は高い。

グランディア（セン７歳、栗東・中内田充正厩舎、父ハービンジャー）は昨年１２月のディセンバーステークス、年明けの中山金杯がともにタイム差なしの惜敗。前走の大阪城ステークスも０秒２差の３着と安定感が出てきた今なら重賞でも侮れない。

前走の中山牝馬ステークスがキャリア９戦目で初の掲示板外（１３着）だったアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）だが、敗因は道悪馬場。良馬場なら巻き返す余地は十分にある。