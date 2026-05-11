【リボルテック 城之内克也】 5月15日12時より予約開始 12月 発売予定 価格：9,900円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック 城之内克也」を5月15日12時より予約受付を開始する。発売は12月を予定し、価格は9,900円。

本商品はアニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より、決闘者（デュエリスト）「城之内克也」をリボルテックシリーズで立体化したもの。

着崩した制服姿は、各部のシワ、上着やズボンの裾までアニメ独特の作画ラインを反映した造形となっている。さわやかな笑みの通常顔の他、ドヤ顔、怒り、焦り、ピンチ顔の交換用フェイスに、手首もカードを扱う仕草が揃っている。

さらに、腕に装着するデュエルディスク、デッキ束、広げた手札、単体カードも手持ちパーツとして付属する。

また、海洋堂直営店で予約すると特典として「パーフェクト城之内の顔」が付いてくる。

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。