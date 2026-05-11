アユートは、Astell&Kernのポータブルオーディオプレーヤー「PD20」専用のリアルレザーケース「PD20 Case」を5月16日より発売する。Gray、Marineの2種類で、価格は23,100円。

なお、Marineはアユートの直販サイト「アキハバラe市場」限定での販売。

Gray

Marine

フランス屈指のレザー専門メーカーであるALRAN(アルラン)社製のプレミアムな山羊革(ゴートスキン)を使用して作られたPD20専用ケース。必要な部分のみを保護するように設計されているため、デバイスとシームレスに一体化。洗練された控えめなフィット感を実現しているという。

ALRAN社のゴートスキンはベジタブルタンニング工程で生産されており、傷や湿気に対して高い耐性を備えているのが特徴。表面のクオリティが長期間維持されるため、経年変化を最小限に抑える。背面には内蔵スタンドを備えており、平らな場所でのハンズフリー使用も快適に行なえる。

Gray

Marine

1903年にフランス南部のタルンで設立されたALRAN社は、100年以上の歴史を誇る伝統あるタンナー(皮革製造業者)。1980年代以降、天然皮革の製造技術に特化し、世界最高峰のゴートスキンメーカーの一つとして国際的な評価を確立。世界中の主要なラグジュアリーブランドへプレミアムなレザーを供給している。