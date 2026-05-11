金融庁の調査によれば、NISAの口座数は約2,825万口座に達し、急速な普及を見せています。しかし、その投資ブームの裏で、パートナーとの「金銭感覚のズレ」に悩む人も少なくありません。手取り27万円で一人暮らしをするカオリさん（仮名・34歳）は、実家暮らしの年下彼氏からNISAを勧められ、やり場のないモヤモヤを抱えていました。自立して生活する女性と、実家に寄生して余裕のある彼氏。結婚を前に芽生えた〈どす黒い感情〉の正体とは。

「やらないのはもったいない」NISAを勧めてくる“実家暮らし”の年下彼氏

「彼は私の状況を何もわかっていないんです。投資が大事なのはわかりますが、私にはそんな余裕ありません。実家暮らしに羨ましささえ覚えます」

都内の企業で働くカオリさん（仮名・34歳）は、2年交際している3歳年下の恋人、ショウさん（仮名・31歳）との関係に頭を悩ませています。

カオリさんの手取り月収は約27万円。一人暮らしの家賃が8万円、食費や光熱費といった生活費が10万円、通信費や日用品、交際費などの雑費が4万円、そして実家への仕送りの2万円を差し引くと、毎月手元に残るお金は3万円ほどしかありません。

一方のショウさんは、都心にある実家から通勤し、実家暮らしを続けています。奨学金の返済もなく、実家に入れているお金も月に3万円。経済的に余裕がある状態です。そんなショウさんは昨年から投資に目覚め、毎月7万円をNISAで積み立てているといいます。

「最初は気にならなかったのですが、最近は一緒にいても投資の話ばかり。私はその場の空気を壊さないために、相づちを打つことしかできません……」

カオリさんは、ショウさんとのデートのたびに「早くNISAやりなよ」「やらないのはもったいない」と何度もいわれ、次第に嫌気がさしてきました。

「今は投資より貯金を…」彼氏に話していない“切実な事情”

カオリさんが投資をためらうのには、切実な事情がありました。

カオリさんは数年前、結婚を前提に交際していた元恋人と同棲していました。結果として破局してしまい、その際の引っ越しや新生活の準備で貯金を大きく減らしてしまったのです。

そして現在、ショウさんとカオリさんは年内に入籍を予定しており、将来子供を持つことも望んでいます。

「出産や育児休暇に入れば一時的に収入は減りますし、万が一に備えて最低でも1年半分の生活費は現金で確保しておきたいんです。だから今は、投資よりも貯金を優先したいと思っています」

「少しは多めに払ってよ…」結婚前に芽生えた〈どす黒い感情〉

しかし、ショウさんには「貯金より投資のほうが絶対にいいのに、やらないのは賢くない」といわれ、見下されているように感じるというカオリさん。

ショウさんの無神経な態度に触れるうちに、カオリさんの心のなかには、これまで感じたことのない「どす黒い感情」が湧き上がるようになりました。

「私のほうが年上で収入も少しだけ多いので、デート代はきっちり割り勘にしています。でも、実家暮らしで投資に回すお金があるなら多めに払ってくれてもいいのにって、意地汚いことを考えるようになってしまいました」

一人暮らしで将来の生活防衛資金を必死に貯めようとするカオリさんと、実家暮らしの余裕から投資効率ばかりを気にするショウさん。結婚を控えた二人ですが、前提となる生活環境の違いから生じた金銭感覚のズレは、お互いの信頼関係にまで悪影響を及ぼしそうです。

拡大する「投資ブーム」と、見落とされがちな「実家暮らし」の環境格差

ショウさんが投資に目覚めた背景には、社会全体での投資機運の高まりが関係しているといえそうです。金融庁の「NISAの利用状況の推移」によると、NISAの口座数は令和6年12月の約2,558万口座から、令和7年12月には約2,825万口座へと増加しており、買付額に至っても約52.6兆円から約71.4兆円へと急速な拡大を見せていることが読み取れます。将来への備えとして投資に取り組むこと自体は、決して間違った選択ではないと推測されます。

しかし、投資の原資となる「余剰資金」の背景には、個人の生活環境の差が大きく影響していることを見落としてはなりません。総務省の「家計調査報告（令和7年）」によると、単身世帯における1ヵ月あたりの消費支出は平均で約17.3万円に上ります。

家賃や食費などを全額自分で負担し、経済的自立を果たしているカオリさんと、実家に月3万円しか入れず、実質的に親から住居費や食費の大部分を負担してもらっているショウさんとでは、「投資に回せる余裕資金」に埋めがたい差があることは容易に推測されます。

さらに、内閣府の「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」によれば、現在の収入源として「子や親族からの援助」を受けている高齢者は全体のわずか2.4％にとどまっています。カオリさんのように、一人暮らしの限られた予算の中から親へ毎月2万円の仕送りを続けている姿勢は、データから見ても自立した立派な行動であるといえるでしょう。

このような環境格差に伴う金銭感覚のズレを結婚前に認識できたことを機に、お互いの「自立の度合い」や「現金と投資のバランス」について冷静に話し合い、歩み寄るステップが必要であることを、これらのデータは示唆しているといえそうです。

［参考資料］

金融庁「NISAの利用状況の推移（令和7年12月末時点・速報値）」

総務省「家計調査報告（令和7年）」

内閣府「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」