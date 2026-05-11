インフルエンサーの希空さんは5月10日、自身のInstagramを更新。母でタレントの辻希美さんへ花束や手紙を贈ったことを報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：希空さん公式Instagramより）

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インフルエンサーの希空さんは5月10日、自身のInstagramを更新。母の日を祝して、母でタレントの辻希美さんへ花束や手紙を贈ったことを報告しました。

【写真】希空が贈った花束を抱える、母・辻希美

母・辻希美への花束ショット

希空さんは「ままいつもありがとう大好き」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目はカーネーションやバラ、カスミソウなどが華やかにまとめられた花束で、2枚目はそれを大切そうに抱きしめ幸せそうな表情を浮かべる辻さんの姿です。

3枚目には「ままへ」と書かれた封筒が並べられており、希空さんをはじめとする兄弟たちからの手紙と思われる、家族の温かい絆が感じられるカットとなっています。本記事執筆時点で、投稿には5万6000件を超える「いいね！」が寄せられました。

親子でのTGC初出演

普段の投稿でもたびたび家族ショットを公開している希空さん。3月15日には「親子での初出演をさせて頂きました」と、東京ガールズコレクションのステージに親子で登場したことを報告し、辻さん、父で俳優の杉浦太陽さんとの親子ショットなどを公開しました。ピンクと白を基調にした統一感のあるコーディネートが印象的です。今後も家族の仲の良さが伝わる投稿が楽しみですね。
(文:五六七 八千代)