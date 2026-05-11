「ままいつもありがとう大好き」希空、母の日のプレゼントを披露！ 花束を抱える母・辻希美の姿も
インフルエンサーの希空さんは5月10日、自身のInstagramを更新。母の日を祝して、母でタレントの辻希美さんへ花束や手紙を贈ったことを報告しました。
【写真】希空が贈った花束を抱える、母・辻希美
3枚目には「ままへ」と書かれた封筒が並べられており、希空さんをはじめとする兄弟たちからの手紙と思われる、家族の温かい絆が感じられるカットとなっています。本記事執筆時点で、投稿には5万6000件を超える「いいね！」が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】希空が贈った花束を抱える、母・辻希美
母・辻希美への花束ショット希空さんは「ままいつもありがとう大好き」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目はカーネーションやバラ、カスミソウなどが華やかにまとめられた花束で、2枚目はそれを大切そうに抱きしめ幸せそうな表情を浮かべる辻さんの姿です。
親子でのTGC初出演普段の投稿でもたびたび家族ショットを公開している希空さん。3月15日には「親子での初出演をさせて頂きました」と、東京ガールズコレクションのステージに親子で登場したことを報告し、辻さん、父で俳優の杉浦太陽さんとの親子ショットなどを公開しました。ピンクと白を基調にした統一感のあるコーディネートが印象的です。今後も家族の仲の良さが伝わる投稿が楽しみですね。
(文:五六七 八千代)