「極度の散歩嫌いの犬。リードを着ける段階でやる気なさすぎてグダグダしてたのに、『今寝たら散歩しなくて済むのでは！？』と考えたらしく準備中に寝た」



【写真】「は！ 散歩！？」→スヤア…見事な寝落ち

そんなコメントとともに投稿されたのは、愛犬「ペレ」くん（3歳・男の子）の散歩前のショットです。ソファの上でへそ天になり、前足を左右に開いてフリーズしているペレくん。どうやら散歩の時間が来たことを察したようです。明後日の方向を見ているものの、飼い主さんの様子をうかがっているのが伝わってきます。



次の瞬間、そのまま目を閉じたペレくん。顔は毛布にうずめ、手足は脱力。そのまま深い眠りについてしまったようです。



この様子が公開されると、6.1万件を超える“いいね”が集まり、「かわいすぎるう」「本日のほっこりMVP」「これは最高の抗議だわ」など、爆笑の声が続々と届いています。飼い主のXユーザー・ペレたんさん（@pelepeledog）にお話を伺いました。



「起きて！」と声をかけられたペレくん、反応は…

ーー撮影時の状況を教えてください。



「朝の散歩の準備をしている時にソファでリードを装着していたら、うとうとし始めてしまいには寝てしまいました」



ーーこの光景を見た感想は？



「なんでこの状況で寝られるのか…不思議でしたね。変わった犬だなあと思いました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「1回、起こしたのですがまた寝てしまったので、もう一度、起こして散歩に行きました。散歩中は、早く家に帰りたくてたまらないようで“時短ルート”を選んでいました」



ーー普段は、どんな様子ですか。



「初めて散歩の練習をしたとき、長い時間をかけたものの数メートルしか歩かなかったんです。それで『この子はあんまり散歩が好きじゃないのかな』と感じました。普段は、あまりいろいろなところに連れ回すと疲れてしまうようなので、散歩コースを何種類か決めて終わりがわかりやすいようにしています」



リプライ欄には、ペレくんのリアクションに思わず笑ってしまう声が寄せられています。



「賢い（笑）」

「手がかわいい」

「かわいすぎるう」

「本日のほっこりMVP」

「これは最高の抗議だわ」

「ラッコに似てるかわいい」

「すごい、全然眠くないときの寝顔だ」

「準備中に寝るって発想かわいすぎるね」

「生存戦略に全振りした結果、準備中に夢の世界へ旅立つ姿が愛おしすぎるw」

「わんこの知能は3歳くらいあると聞きました。たぶん一生懸命考えた結果のたぬき寝入り（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）