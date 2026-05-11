山下智久＆中島健人＆目黒蓮の“LINEグループ名”に反響 「めっちゃかっけぇ」「世界一高貴なLINEグループ」
山下智久が、5月10日（日）に放送された『日曜日の初耳学』（MBS・TBS系）に出演。本番組にレギュラー出演している中島健人と、Snow Manの目黒蓮の3人で構成されたLINEグループの名前が明かされ、反響が集まった。
【写真】「眼福」「目の保養」 山下智久＆中島健人＆目黒蓮の豪華3ショット
■グループ誕生のきっかけは？
山下が登場したのは、インタビュアーである林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。
山下と亀梨和也によるユニット“修二と彰”に憧れてアイドルを目指した人物として中島が駆け付けたシーンでは、中島が山下のソロ曲「抱いてセニョリータ」をカバーしたことがあると告白。さらに、そのバックダンサーに目黒が参加していたことが明かされ、スタジオから驚く声が上がった。
すると、林が「山下さんとケンティーと目黒蓮くんの豪華なLINEグループが存在するようですね」と切り出す。
中島によると、グループ誕生のきっかけはイタリアのラグジュアリーブランド「ブルガリ」のアフターパーティーだったとか。「僕と目黒くんがたどたどしくしている中で、山Pくんが『写真撮ろう』って。それで、『写真を送り合おう』ってなった時に“ブルガリナイト”っていうLINEグループができた」とエピソードを披露した。
中島のコメントに、スタジオは「かっこいいLINEグループだなぁ」「すげぇ」と驚き。SNSにも「めっちゃかっけぇ」「世界一高貴なLINEグループ」「神々しい」と視聴者からの反響が見られた。
【写真】「眼福」「目の保養」 山下智久＆中島健人＆目黒蓮の豪華3ショット
■グループ誕生のきっかけは？
山下が登場したのは、インタビュアーである林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。
山下と亀梨和也によるユニット“修二と彰”に憧れてアイドルを目指した人物として中島が駆け付けたシーンでは、中島が山下のソロ曲「抱いてセニョリータ」をカバーしたことがあると告白。さらに、そのバックダンサーに目黒が参加していたことが明かされ、スタジオから驚く声が上がった。
中島によると、グループ誕生のきっかけはイタリアのラグジュアリーブランド「ブルガリ」のアフターパーティーだったとか。「僕と目黒くんがたどたどしくしている中で、山Pくんが『写真撮ろう』って。それで、『写真を送り合おう』ってなった時に“ブルガリナイト”っていうLINEグループができた」とエピソードを披露した。
中島のコメントに、スタジオは「かっこいいLINEグループだなぁ」「すげぇ」と驚き。SNSにも「めっちゃかっけぇ」「世界一高貴なLINEグループ」「神々しい」と視聴者からの反響が見られた。