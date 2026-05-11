ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１０日（日本時間１１日）に本拠地ロサンゼルスでのブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打だった。打率２割４分１厘。チームは２―７で敗れて、２連敗となった。

バット、ベルト、手袋、スパイクがピンク色の母の日仕様で初回先頭の打席に立った。右腕エルダーに高低、内外、緩急を使って揺さぶられてフルカウントからの６球目、内角の９４・２マイル（約１５１・６キロ）のフォーシームにバットは空を切った。４点を追う３回一死無走者は黒いバットに持ち替えたが、カウント２―１からの４球目、内角高めの９４・５マイル（約１５２キロ）のフォーシームに詰まらされて二直に倒れた。

６回一死無走者はカウント２―２からの５球目、外角の８４・３マイル（約１３５・７キロ）のスライダーを豪快にすくい上げた。角度２６度で中堅へ伸びると大歓声が上がったが、中堅手がアンツーカー手前で足を止めて捕球した。久々に打球が上がったが、失速した。

２番手の右腕スアレスと対戦した７回二死一、二塁はカウント２―２からの５球目、外角低めの９１・９マイル（約１４７・９キロ）のチェンジアップに体勢を崩され、一ゴロだった。フォーシームを意識させられ、思わず手が出た。

これで１０試合、４６打席ノーアーチ。甘い球はほとんどないが、結果以上に自分のタイミングでスイングしていない打席が目立つ。昨年は５月に自己月間最多タイの１５本塁打を放ったが、今年は量産の気配がない。２０２３年以来となる開幕から投打二刀流の影響があるのか。どう立て直すか注目だ。