ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１０日（日本時間１１日）に本拠地トロントでのエンゼルス戦に「４番・三塁」で先発出場し、４打数１安打１打点だった。打率２割４分８厘。チームは１―６で逆転負けした。

ロジャーズ・センターの地元ファンが大歓声を上げたのは初回だった。二死二塁で右腕ソリアーノと対戦。母の日仕様のピンク色のバット、スパイク、ソックス、アンダーシャツ、手袋で打席に立った。フルカウントからの６球目、内角低めの９６・８マイル（約１５５・８キロ）のシンカーにバットを振り抜くと、打球速度１０１・７マイル（約１６３・７キロ）の痛烈なライナーは三塁手のグラブの上を越えて左翼線を破る先制適時二塁打となった。９戦連続安打だ。５球目はほぼ同じコースの９６マイル（約１５４・５キロ）のシンカーを空振りしていたが、すぐ修正した。その後は中飛、見逃し三振、中飛だった。３、４月は３０試合で５本塁打、１５打点をマークするも打率２割１分８厘と苦しんだ。しかし、５月は９試合で打率３割４分３厘、５本塁打、１１打点と好調。１０本塁打、２６打点、長打率４割８分３厘、ＯＰＳ０・８１４はチームトップだ。守備でも再三、好守を披露。今や欠かせない存在だ。

開幕から苦しんでいるチームはア・リーグ東地区首位のヤンキースと８・５ゲーム差。岡本がバットで引っ張る。