ノルディックスキー・ジャンプ女子で五輪４大会連続出場の伊藤有希（土屋ホーム）が、２６―２７シーズン限りで現役を引退することが１１日、所属先の土屋ホームから発表された。

３２歳の伊藤は日本女子チームを長年に支え、五輪４大会に出場し、世界選手権で計５個のメダルを獲得。Ｗ杯では個人通算１０勝を挙げた。

所属先の公式ＨＰ上で、「２０２６―２０２７シーズン（２０２７年３月末）をもちまして現役競技生活を引退することをご報告させていただきます。４歳で初めて下川町のジャンプ台を飛んでから今まで毎シーズン、前のシーズンの自分を越え、さらに遠くへ飛ぶことができたと思います。その挑戦の中で、昨シーズンは１０勝目をあげるという目標も、プラニツァのフライングヒルを飛ぶという夢も叶えることができたました。皆さまには、入社から１３年間、暖かいご声援をいただき、共に世界を目指してくださったことを心より感謝申し上げます。今シーズンも、昨シーズンの自分を越え、世界選手権でのメダル、フライングヒルでのワールドレコードを目指し、最後の１本まで世界一を目指して挑戦し続けます！！」