日本人最多１９個のギネス世界記録を持つ芸人、チェリー吉武（４５）が世界的オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」で“ゴールデンブザー”を獲得し、賛否両論の事態となっている。いったい何があったのか？ 同郷の大先輩・江頭２：５０からの激励、妻でお笑いコンビ「たんぽぽ」白鳥久美子との結婚式のためにも「優勝する！」と意気込むチェリーを直撃した。

チェリーは「３０秒で最も多く、くるみをお尻で潰した数」などで日本人最多となる１９個の記録を持つ“ギネス芸人”。人間離れした？芸を武器に、米国「アメリカズ・ゴット・タレント」をはじめ、各国のオーディション番組やギネス挑戦番組に出演し、世界で知られる存在となった。

そんなチェリーの海外人気の原点は“英国”。２０１３年から約５年間、ＢＢＣの子供番組にレギュラー出演。体を張って芸に挑む姿が「ミスター・チェリー」の愛称で人気を博し、１９年には雑誌「ニューズウィーク日本版」の「世界が尊敬する日本人１００」で、イチロー、羽生結弦らとともに名を連ねた。

それから約６年。「ゴット・タレント」の英国版「ブリテンズ・ゴット・タレント」から予選への出演オファーが届く。平凡な主婦から世界的歌手となったスーザン・ボイルら毎年のように世界的スターを輩出してきた同番組。チェリーは昨秋、英国に再び渡り、予選ステージに参加した。

音楽プロデューサーのサイモン・コーウェル氏ら審査員４人を前に“とびきり生意気なミスター・チェリー”として登場。審査員から「イエス」を３つ取ると予選合格となる。同番組のファンならおなじみだが、審査を飛び越えて準決勝に直行できる「ゴールデンブザー」（金のボタン）を獲得する特例もあるが、そのハードルはかなり高い。

予選最後の登場となったチェリーは、舌を出しながら審査員を挑発すると、固い瓶のフタを開けて怪力ぶりをアピール。続けて、床に並べたドリンク缶をお尻で次々と潰す。しかし、ここでサイモン氏が×（不合格）を出し、激高したチェリー。用意した瓶のシャンパンを手にすると、お尻に挟んでコルクをスッポン！ シャンパンを頭から浴びると、３０００人の観客から大歓声が上がり、手拍子も起こる異様なムードに包まれた。

ここで審査員の一人、人気ユーチューバーでボクサーのＫＳＩが審査員席の中央に置かれたゴールデンブザーを押す。金色の紙吹雪が舞い、観客は総立ちとなった。

「僕のイギリスで放送されていた番組を見てくれていた人もいたみたいで、“チェリーコール”がすごくて…。予選最後の出番でスタッフは途中から準決勝に行けないと撤収作業を始めてる感じだった。みんなビックリしてました」（チェリー）

もっとも破天荒すぎる芸での快挙は地元の英国メディアで報じられ、世界中の番組ファンに波紋を広げることになる。

「番組史上最低のゴールデンブザー」「ゴールデンブザーのムダ遣い」と批判が寄せられ、炎上。今月中旬に英国で生放送される準決勝に向けて「披露する芸はまだ決めてませんが、どんな雰囲気になるか…」と語るが、目標は準決勝を勝ち抜き、今月末に生放送される決勝ステージ進出だ。

優勝者は、英王室関係者も出席するイベント「ロイヤル・バラエティー・パフォーマンス」出場と、賞金２５万ポンド（約５３００万円）を獲得するが、同郷（佐賀県）先輩・江頭２：５０と、妻・白鳥と子供のために「優勝したい！」と語る。

「江頭さんは『世界で披露できるネタがあるお前のことをうらやましい』と褒めてくれて『頑張れ！』と激励してくれた。奥さんとはテレビ番組の企画で結婚式を挙げてはいるんですけど、プライベートで結婚式ができてない。式場を押さえて招待状も作ってたんですけど、コロナ禍でダメになって。結婚式を挙げて奥さんを笑顔にさせたい！」

果たして、チェリーは世界的スターとなって日本に凱旋できるか。

☆ちぇりー・よしたけ １９８０年１０月１３日生まれ、佐賀県出身。日本で最多数のギネス世界記録を持つお笑い芸人。２０１８年１１月、お笑いコンビ「たんぽぽ」の白鳥久美子と結婚。２１年８月に第１子となる長女、２３年１０月に第２子となる長男が誕生した。