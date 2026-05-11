流行に乗る人と逆らう人のそれぞれの違いとは？【社会心理学】

流行に乗る人と逆らう人のそれぞれの違いとは

独自性と同調性のせめぎあい

食べ物やファッション、音楽など、世の中には「流行」があふれています。この流行とは、一体どのようなものなのでしょうか？最初に挙げられるのは、ある一定の人に広まるものであるということです。年代的、地域的に固まった層で流行り、それ以外の人には、興味を持たれません。次に、一定の期間で終息してしまうという点も特徴です。いわゆる「ブーム」と呼ばれるもので、数ヵ月から一年程度のものが多くなります。そして、それらが意図的に作られたものであるというのも重要です。特に現代では、マスコミやインターネットなどを通じて、様々な流行が生み出されていきます。

では、流行に乗る人と逆らう人には、どのような差があるのでしょうか？実は、流行に敏感な人と、逆らう人には、共通した特徴があります。それが「独自性」です。どちらも「周りの多くの人とは違うことをしたい」という意識の元に動いています。

それが、「流行を先取り」と「流行を全く気にしない」というふたつの方向に分かれているだけなのです。一方、ある程度広まってから流行に乗る人は、「同調性」を重んじていると言えます。「周りの人と同じような格好をしたい」という思いから、流行に合わせているのです。

以上のように、「独自性」と「同調性」がせめぎ合って、その人の流行への対応ができ上っています。一番初めに取り入れる「イノベーター」という人がいる一方、ピークを過ぎたあたりで乗っかってくる「流行遅れ」の人も一定数いるのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也