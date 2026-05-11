アジア株 韓国株急騰、世界のテック企業がSKハイニックスを支援 アジア株 韓国株急騰、世界のテック企業がSKハイニックスを支援

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アジア株 韓国株急騰、世界のテック企業がSKハイニックスを支援



東京時間11:11現在

香港ハンセン指数 26285.18（-108.53 -0.41%）

中国上海総合指数 4192.15（+12.19 +0.29%）

台湾加権指数 41763.73（+159.79 +0.38%）

韓国総合株価指数 7836.40（+338.40 +4.51%）

豪ＡＳＸ２００指数 8684.10（-60.25 -0.69%）



アジア株は高安まちまち。



米イラン戦争終結の見通しが立たず投資家心理が冷え込んでいる。時間外でNY原油が上昇しておりインフレ加速も懸念される。



トランプ米大統領は「イラン提案の和平案は気に入らない、全く受け入れられない」と述べた。WSJによると、イランは高濃縮ウランの一部を第三国に移送するという案を米国に提示したという。核施設の解体は拒否した。



上海株は2015年7月以来の高値、貿易統計を受け投資家心理が改善している。また、今週予定されている米中首脳会談での進展期待も広がっている。為替市場では有事のドル買いが広がっているにもかかわらず、人民元は対ドルで23年2月以来の高値をつけている。



前週末に発表された中国4月の貿易統計は予想を大きく上回った。輸出は+14.1%と前回の+2.5%から拡大、市場予想の+8.4%を大きく上回った。AI関連製品が堅調だった、特に車載データ処理製品や集積回路の伸びが急拡大した。AI需要と貿易戦争休戦により対米輸出は+11.4%と前回-26%から急回復した。



物価統計も予想上回る好結果となった。中国4月の消費者物価指数は前年比+1.2%と前回+1.0%から伸びが加速、+0.9%に縮小することが予想されていた。生産者物価指数は+2.8%と前回+0.5%から急上昇、2022年7月以来の高い伸びを記録した。米イラン戦争によるエネルギー価格高騰が指数全体を押し上げた。



韓国株は急騰し史上最高値を更新。SKハイニックスが11%超急騰し最高値をつけている、サムスン電子も上場来高値を更新。



米ゴールドマンサックスは先日、韓国株の目標株価を9000ポイントに引き上げたばかりだが、すぐにも到達しそうな勢いだ。GSは今年すでに4回も韓国株の目標を引き上げている。



ロイター報道によると、SKハイニックスは世界の大手テクノロジー企業から前例のない支援提案を受けているという。顧客企業は専用メモリ生産ラインへの投資など様々な取り組みを提案している。

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