俳優の内山理名（44）が、手料理やお気に入りの庭など“丁寧な暮らし”を感じさせる日常ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】子どもと散歩する姿や手料理（複数カット）

2021年11月21日に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告した内山。Instagramでは、「舞台中期間限定」とつづった愛妻弁当や「小さい足」と紹介した子どもの写真、豪華な手作りおせちが並ぶ食卓など、家族との日常も発信している。4月19日の投稿では緑に囲まれた公園で子どもと散歩する姿を披露し、話題にもなっていた。

手料理を公開 “丁寧な暮らし”に反響

5月10日の更新では、「最近のごはんなどの日常のきろく。1日があっという間に過ぎてしまうからこそ、大事にしたいと思う時間。小さな幸せの積み重ねが、良い思い出になっていく。きょうも小さな幸せみつけていこう。」とコメント。イタリア料理の「サルティンボッカ」や「こごみの天ぷら」、友人に振る舞ったサンドイッチなどの手料理や、涼しげでお気に入りという庭の様子も公開した。

この投稿には「穏やかな幸せが画面越しに伝わってきます」「料理がプロの域 レストランでも開けそう」など、“丁寧な暮らし”への反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）