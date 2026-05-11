【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル（5月7日ー10日）

【実際の映像】測定不能？飛びすぎジャンプでまさかの珍事

10日まで開催された世界ラリー選手権のラリー・ポルトガル。伝統のグラベル（未舗装路）ラリーの最終ステージで、日本人ドライバーの勝田貴元が名物のスポットで大ジャンプを見せたが、同ステージを走行したドライバーで唯一、その飛距離が測定されない珍事が発生した。

注目の場面は、競技最終日デイ4の最終パワーステージとなったSS23。そこには世界中のラリーファンに知られる名物スポット「ファフェジャンプ」が待ち構えていた。多くのドライバーが慎重かつダイナミックに飛び越えていくなか、トヨタの勝田貴元（トヨタ）が駆るGRヤリス・ラリー1ハイブリッドが異次元の跳躍を見せた。

勝田は猛烈な勢いでジャンプスポットへアプローチすると、先行したセバスチャン・オジエ（トヨタ）が29メートルを記録していたが、勝田のマシンは明らかにそれを上回る30メートル超の飛距離に到達した。しかし、あまりに飛びすぎた影響か、他のドライバーでは表示されていた公式の飛距離データが、勝田の時だけは表示されない“測定不能”の状態に。実況のピエール北川氏も「フロントは30（メートル）超えてましたよね」と驚きを隠せない様子だった。

この快走に、国際映像の現地レポーターも興奮気味に「JAPAN AIR LINES！素晴らしいジャンプでした」と勝田を称賛。 走行後のインタビューで、勝田はオジエよりタイムこそ0秒2遅れたものの、「ジャンプは私の方が飛距離が出ましたかね？ それだったらいいです」と、ライバル超えの“飛行距離”に満足げな表情を浮かべていた。

この世にも珍しい「測定不能ジャンプ」に対し、視聴者からは「JAPAN AIRLINEとしっかり言ってる」「エアライン言われてるねえｗ」「測定不能？」「K点超え？w」「飛びすぎた？笑」など、多くの反響が寄せられた。

勝田は今大会を総合5位で終え、ドライバーズランキング2位をがっちりとキープ。悲願の母国初優勝、そして年間王者への弾みをつけ、次戦ラリージャパンへと挑む。

（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）

(C)TOYOTA