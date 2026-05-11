告白タイム前にキス！22歳大河俳優が年上モデルに最後の大胆アプローチ

「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組『ラブタイムトラベル』。

5月10日（日）に放送されたSeason3のラストでは、参加者たちが告白タイム前の最後の時間を過ごすことに。参加者の1人で、NHK大河ドラマ『光る君へ』などに出演している22歳の俳優のまさき（姫子松柾）は、これまで何度もデートしてきた23歳の俳優・モデルのあいり（芝藍梨）を誘い出した。

すると、まさきは大胆にもあいりに口づけ…。

【映像】ゲレンデで大胆キス！

まさき、あいり、モデルのかずま（和真）、俳優のはるき（階晴紀）、俳優のここね（心響）、モデルのアイリ（加藤愛梨）の計6人の恋模様が展開されてきた本番組。Season3の最終回では、参加者たちがゲレンデを訪れ、告白前のひとときを過ごした。

まさきとあいりは2人きりになると、「うちらはあれだね、どの時代でもデートしてるね」「俺らだけじゃない？」とすっかり気心知れた雰囲気で会話を弾ませる。

そこでまさきは「俺は最初からあいりとしか過ごしてないし、あいりしか見てなかった」と告げ、あいりは嬉しそうな笑顔を見せた。

さらにまさきが「最後に僕の気持ちを伝えてもいいですか？」と切り出すと、あいりの頬にそっと唇を寄せる。これには映像を見ていたMCの横澤夏子とROIROMの本多大夢＆浜川路己は「きゃー！」「ちょっとドラマみたい！」と盛り上がっていた。