アイ・ピー・エス<4390.T>は大幅に４日続伸し、上場来高値を更新した。前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２００億８０００万円（前期比１８．１％増）、営業利益予想は６１億円（同１３．６％増）としており、好感した買いが集まっている。



フィリピンと香港、シンガポールを結ぶ国際通信回線やフィリピン国内に法人向けインターネット接続サービスなどを提供する主力の国際通信事業が業績を牽引する。フィリピンでは２０２５年に国内のデジタル接続基盤の強化を図る「コネクタドン・ピノイ法」が成立しており、地方における新興通信事業者の新規参入が加速すると予想されることから、顧客基盤の拡大が見込まれる。なお、２６年３月期は売上高が１６９億９９００万円（前の期比１１．４％増）、営業利益が５３億７０００万円（同２１．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS