・五洋建が大幅反発、２７年３月期増収増益増配予想と自社株買いを好感

・ＡＣＳＬがＳ高、米子会社がカナダで産業用ドローンの本格展開を開始

・フィードワンが切り返し急、２７年３月期は連続最高益更新で６円５０銭増配計画

・物語コーポはＳ高、焼肉など既存店伸び７～３月期営業益は３１％増

・テラドローンに物色人気集中、防衛装備庁向け案件受注を材料視

・サンワテクがＳ高カイ気配、ＡＩ・省力化投資追い風に今期２ケタ増益を計画

・ＪＩＮＳＨＤが急反騰、４月既存店売上高が３９カ月連続で前年上回る

・ＡＫＩＢＡはＳ高カイ気配、２６年３月期営業益が上振れして着地し３期ぶりに過去最高

・任天堂は大幅反落し年初来安値を更新、２７年３月期最終益は２７％減を計画

・ブラザーが３連騰、２７年３月期の増収増益予想と自社株買い発表を好感

・ＹＫＴは物色人気集中、１Ｑ営業利益の通期予想超過で低位材料株の面目躍如

・ソニーＧが急反発、ＴＳＭＣと次世代イメージセンサーにおける戦略的提携で基本合意

・フォースタは気配値で駆け上がる、人材紹介が好調極め前期営業益２．５倍化で今期も２５％増見込む

・コメ兵ＨＤがマド開け急騰、２６年３月期業績予想大幅増額し営業５割増益で過去最高更新へ



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS