SPLIT 50

株式会社WorldLink&Conpanyは、被写界深度を調整するPolarProのレンズフィルター「SPLIT 50」を5月中旬に発売する。同社のECサイト「UAVOOM」で取り扱う。

光学レンズに半円状の焦点面を設けたレンズフィルター。画面の半分に異なる焦点面を作り出し、前景と後景の両方にピントの合った構図などが狙える。境界を目立たせない最適な絞りはF1.2-4だとしている。

屈折効果の強さは0.5ディオプター。360°の回転が可能で、効果を適用する位置を調整できる。

SPLIT 50（Helix MagLock用）

レンズの片側に半円状の焦点面を設けたフィルター

装着例

作例（提供：WorldLink&Conpany）

作例（提供：WorldLink&Conpany）

作例（提供：WorldLink&Conpany）

49mm径：1万4,300円 67/77/82mm径：1万4,300円 Helix MagLock（同社の磁石式ターンロックシステム）用：2万6,400円