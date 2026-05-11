FES☆TIVE小柴あいり、初のグラビアで豊満ボディを解禁！「高校生の時ぐらいから自覚はありました（笑）」

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「日本を元気に！」をテーマに活動する“お祭り系”アイドルグループ・FES☆TIVE所属の小柴あいりが、『週刊プレイボーイ21号』（5月11日発売）で初のグラビアを飾り、豊満ボディを解禁した。

■アイドル×グラビアの歴史が塗り替わるような逸材

小柴あいりは、2025年の夏にSNSへ投稿した水着投稿がバズり、あまりのスタイルの良さに「もしかして……」とアイドルファンの間で話題となっていたが、ここへ来てついにその真価を発揮。

スラッと長い脚に一朝一夕では身につかないくびれたウエスト、そして、開いた口が塞がらなくなるような、今にもこぼれ落ちそうなバストを惜しげもなく披露した。

「高校生の時ぐらいから自覚はありました（笑）。モデル的なスタイルの良さじゃないけど、グラビア向きなスタイルではあるんじゃないかなって」と本人も語るほどの、これまでのアイドル×グラビアの歴史が塗り替わるような逸材。

なお、5月11日には、デジタル限定で『小柴あいり写真集「プロローグ」』も同時発売。アイドル界のグラビアニューヒロイン誕生に、期待が高まる。

PHOTO：(C)横山マサト/集英社

■書籍情報

2026.05.11 ON SALE

『週刊プレイボーイ21号』

2026.05.11 ON SALE

【デジタル限定】『小柴あいり写真集「プロローグ」』

※『週プレ グラジャパ！』にて販売される写真集には限定カット付き



■関連リンク

【デジタル限定】『小柴あいり写真集「プロローグ」』販売URL

https://www.grajapa.shueisha.co.jp/item/detail/gravure/4dc483936a898fd6a19ce809eabad177

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