11日前引けの日経平均株価は続落。前週末比226.81円（-0.36％）安の6万2486.84円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は820、値下がりは679、変わらずは67。



日経平均マイナス寄与度は271.13円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が129.13円、ファストリ <9983>が90.91円、任天堂 <7974>が19.58円、東エレク <8035>が14.08円と並んだ。



プラス寄与度トップはキオクシア <285A>で、日経平均を78.84円押し上げ。次いでコナミＧ <9766>が69.89円、ソニーＧ <6758>が45.59円、味の素 <2802>が31.51円、フジクラ <5803>が25.54円と続いた。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は食料で、以下、海運、その他金融、鉱業が続いた。値下がり上位にはその他製品、情報・通信、輸送用機器が並んだ。



株探ニュース