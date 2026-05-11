11日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比5.2％減の2418億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.8％減の1838億円だった。



個別では上場インデックスファンド米国株式 <2521> 、ＳＭＤＡＭ 日経２２５ <1397> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ <2526> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５ <1320> 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> など80銘柄が新高値。日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> など24銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が8.00％高、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> が5.08％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.02％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が4.94％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.42％高と大幅な上昇。



一方、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は3.04％安と大幅に下落した。



日経平均株価が226円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1293億6500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1421億2700万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が145億4500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が90億600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が85億1000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が69億8200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が62億900万円の売買代金となった。



株探ニュース