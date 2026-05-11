11日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数273、値下がり銘柄数275と、売り買いが拮抗した。



個別ではグリーンエナジー＆カンパニー<1436>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ブルーイノベーション<5597>、ＡＣＳＬ<6232>がストップ高。モルフォ<3653>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、ジンジブ<142A>、アストロスケールホールディングス<186A>、イオレ<2334>、Ｓａｐｅｅｔ<269A>など26銘柄は年初来高値を更新。カルナバイオサイエンス<4572>、フォースタートアップス<7089>、売れるネット広告社グループ<9235>、ティアンドエスグループ<4055>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＡＩＡＩグループ<6557>が一時ストップ安と急落した。ウェッジホールディングス<2388>、フルッタフルッタ<2586>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>、ミラタップ<3187>など21銘柄は年初来安値を更新。ＥｄｕＬａｂ<4427>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、アスタリスク<6522>、バトンズ<554A>、ビーマップ<4316>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース