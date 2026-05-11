プロレスさながらの睨み合い──それで自滅しては世話がない。

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横綱大の里、大関安青錦の看板力士2人が初日から休場となった大相撲5月場所。一人横綱の豊昇龍（26）もいきなりアクシデントだ。11日、相撲協会に休場届を提出した。

昨10日の初日、結びの一番で小結高安と対戦。3月場所は仕切りで20秒以上睨み合った両者が、この日もバチバチと火花を散らした。「時間いっぱい」の直前、互いに目を見据えて動かず。一触即発の空気に、満員の館内は沸きに沸いた。

しかし、肝心の土俵では、高安の上手投げで手をついた後に開脚し、尻もちをつく形に。その際に痛めたとみられる右足をひきずりながら土俵を下り、付け人の肩を借りて花道を引き揚げると、車椅子に乗って診療所に向かった。

この一番を見守った親方のひとりは「アクシデントというより、すべては豊昇龍がまいたタネではないか」と、顔をしかめてこう続ける。

「両者が何を思って睨み合ったのかはともかく、豊昇龍の頭に血が上り、冷静さを欠いたのは間違いない。立ち遅れて高安のもろ手突きを食らうと、その後も右腕の巻き替えに失敗して左上手を許した。自ら悪い流れをつくったといっても過言ではない」

豊昇龍は高安に通算7勝11敗。先場所まで5連勝していたが、難敵であることに変わりない。先場所も高安と睨み合い、「俺は先に（目を）そらさない。そこから勝負は始まっている」と豪語していたが……。

「前回の3月場所はそれでうまくいったかもしれないが、さすがに高安も横綱の挑発的な態度にカチンときたのでしょう。自身の上手投げで豊昇龍の手がついた後に、『頭が高い』と言わんばかりに、持っていた頭を“駄目押し”したように見えた。あれがなければ豊昇龍は尻もちをつかず、右足へのダメージは小さかったかもしれません」とは、前出の親方だ。

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大相撲といえば元横綱照ノ富士が起こした弟子殴打事件だが、殴られた弟子の評判がすこぶる悪かった。処分が激アマだったのも、協会内で同情票が多かったからだという。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】元横綱照ノ富士に大甘処分のウラ側 では、それらについて詳しく報じている。