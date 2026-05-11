韓東勲（ハン・ドンフン）前国民の力代表が釜山北区甲の国会議員補欠選挙に無所属で出馬した中、今月9日の出馬表明現場で発生した突発状況をめぐり甲論乙駁が生じている。

韓前代表は同日午後、釜山北区の亀浦（クポ）市場近くのサムジ公園で出馬表明の記者会見を開き、本格的な選挙活動に入った。現場は支持者や取材陣が集まって混雑していた。

韓前代表が市民にあいさつして壇上に立つ際、カメラマンが候補者の動きを追って後退していたところ、足を踏み外して転倒した。これに対し周囲の関係者らは驚いた様子ですぐにカメラマンの状態を確認しようと駆け寄った。

しかし韓前代表は特に反応せず状況を見守るだけだった。この映像はSNSやオンラインコミュニティを中心に広まり、批判の声が出てきた。ネット上では「そばにいた人が倒れたのに反応しなかった」「せめて無事かどうか声を一言かけるくらいはできたはず」と、危機対応の態度を指摘する意見が出ている。

今回の件をめぐり韓前代表側は事故当時の状況をまともに把握できなかったという。現場で司会者から「大丈夫」という返答を確認した後、記者会見を続行したという。