【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 0−3 ファジアーノ岡山（5月10日／ノエビアスタジアム神戸）

【映像】「岡山の重戦車」が無双ポストプレー＆アウトサイドパス

ファジアーノ岡山のFWルカオが、何気ないクリアボールをゴールへと結びつけた。自慢のフィジカルを活かした強靭なポストプレーと絶妙なアウトサイドパスが話題となっている。

岡山は5月10日、明治安田J1百年構想リーグ第16節でヴィッセル神戸と敵地で対戦。序盤から主導権を握り、初昇格の昨季から3連敗を喫していた苦手な相手を3−0で初めて下した。

いずれの得点も岡山らしい形だったが、中でも話題を集めたのが89分に生まれた3点目だ。左WBの山根永遠が自陣深い位置から前線へ大きくクリアすると、最前線のFWルカオが神戸DFマテウス・トゥーレルを背負いながらボールをキープ。191cm・96kgの巨漢と右腕を巧みに使って相手を抑え込み、起点を作った。

「絵に描いたような完璧なカウンター」の声も

さらにブラジル人FWは強引に仕掛けるのではなく、大外を駆け上がったMF末吉塁のランニングに合わせ、アウトサイドで前方のスペースへ絶妙なパスを供給する。“岡山の重戦車”がポストプレーからチャンスになると、最後は末吉の折り返しをFW木村太哉がGK権田修一の股を抜く技ありシュートで仕留めた。

敵地で生まれたダメ押しゴールは、ABEMAのコメント欄やSNSでも大きな話題に。ファンからは「ルカオ対人強すぎる」「ルカオはエグいわ」「ルカ王がボールを収めることを信じて、左サイドを全力で駆け上がった末吉塁に心が震えた」「戦術ルカ王だ」「相変わらずの理不尽フィジカル」「完璧な崩しだね」「ルカオのアウトサイド見事」「絵に描いたような完璧なカウンター」など、興奮の声が相次いだ。

なお、神戸に完勝した岡山はJ1百年構想リーグWESTで7位に順位を上げている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

