俳優の要潤（45）が11日までにXを更新。21年に亡くなった大物占い師の故細木数子さんをしのんだ。

かつて占い師としてメディアで活躍し、一世を風靡した細木さんをめぐっては、その激動の半生を描いた戸田恵梨香主演のNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」が話題になっている。

要は「まだ拝見出来ておらず、出演もしていませんが」とした上で、細木さんのセリフとして有名な「地獄に堕ちるわよ」をめぐる思い出を振り返った。

フジテレビ系「幸せって何だっけ〜カズカズの宝話〜」で細木さんと共演した要は「『地獄に落ちるわよ』は先生が思い付いたフレーズで、相談者への決定打を放つパンチラインとしてはあまりにも有名ですが、先生自身も番組のマンネリ化を避けるために試行錯誤され、他にも『心臓発作で◯ぬ』や『全身が癌になる』や『帰りに交通事故で◯ぬ』などパターンを用意されていまして、極め付けには『フン詰まりで◯ぬ』と言った時は、さすがにご本人もプッと吹き出して、周りの緊張が和らいだ時がありました」と回想した。

「『(喉元まで指差して)ここまでよ！ここまでフンが詰まるから！』と、畳み掛けた時は、スタジオは大爆笑。先生の功績は今なお語り継がれております」と要。「また天国でお会いしましょう。あ、僕は地獄じゃないですよね？」と思いをはせた。