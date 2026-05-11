タレントのはるな愛が１０日、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」で、自身を描いたＮｅｔｆｌｉｘドラマ「Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｉ」では描かれなかった爆笑秘話を明かした。

はるなは、自身の性別適合手術は「お店に来てくれた美容外科の先生にやってもらった。実は日本でやったんです。第一号」とコメント。「Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｉ」を見たという浜田雅功は「あれ、海外やなかったんやって」と驚いたといい、はるなは「その時は言わなかった。海外でやりましたというしかなかった」と振り返った。

その手術は、患者のはるなと、医師の２人だけだったといい、はるなは「取ったゴールデンボール、どうするんですか？」と聞いたところ「捨てます」と言われたため「捨てるんだと思って、私の体の一部やから持って帰りたいですと。そうしたら先生が瓶を用意してくれて、その中にいれてホルマリンに入れて持って帰りなさいと」と持ち帰らせてくれたという。

だが保管場所に苦慮。「腐っても嫌だから冷蔵庫にいれた」ところ、ある日の夕食で祖母がカレーを作ってくれたという。すると「テーブルを見たらそのゴールデンボールが蓋が開いて置いてある」ことで仰天。「なんで開けたの？」と聞くと「らっきょうも残り２つやから」とらっきょうと間違えたという。

浜田は思わず頭をはたくも、はるなは「ほんまやねん！」と絶叫し「すぐに蓋をしめて、食べたらダメよって注意して」と事なきをえたが「衝撃的で。これは今回の映画には入ってなかったよね〜」と笑っていた。