吉本新喜劇の川畑泰史（58）が11日までにYouTube「川畑兵動のおっちゃんねる」を更新。参加した50キロのウオーキング大会の模様をアップした。

大会は4月25日に開催された「淡路島うまいもんウオーク50キロ」。淡路市の防災公園をスタートし、ゴールの洲本市民広場を目指し、ひたすら歩いた。制限時間は12時間。約150人が参加した。

この日のために4カ月間、歩く練習を積んだ川畑。前半は足取りも軽く、順調に歩きだした。チェックポイントでは、地元産の玉ねぎスープ、ビーフコロッケなどで栄養補給する楽しみも。

しかし、日差しが強くなる午後からは徐々に足が重くなった。ちょうど半分の25キロ地点は5時間25分で通過したが、後半は険しい坂道に苦しめられた。

「気持ちは軽いが、足は重い。腰から下が、ずっと痛いわ」

練習では30キロまで歩いたが、そこから先は未知の距離。暑さ対策で上着を脱ぎ、帽子も取った。ラスト数キロは、すっかり暗くなった道を一歩一歩進んだ。

夜空に打ち上げられた花火に励まされながら、11時間40分（休憩時間含む）でゴール。「30キロ以後は、一気に疲れが来た。でも、最後まで歩けて達成感があった。歩いてよかった！」と満足の表情を浮かべていた。