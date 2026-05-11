フォークシンガー松山千春（70）が10日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。ゲスト出演したTUBE前田亘輝（61）に対し、驚きの声を上げた。

TUBEは放送当日、札幌でライブを行っていた。松山は前日、親交の深い前田やバンドメンバーとすしを食べたといい、今放送に前田がゲスト出演した。

松山はTUBEの代表曲「あー夏休み」を放送した上で「こいつ、声よく出てるな。最初から？」と投げかけた。前田は「どんどん高くなっていくんですよ。だからデビューした時はG♯ぐらいだったから。どんどん、これも出るんじゃない？ あれも出るんじゃない？ っていってるうちに上がっていって、年老いて下がっていく」と語った。

松山が「確かにキーの高さを維持していくのは難しいわな。あとお前、ツアー中だけど、普段は歌ってるわけ？」と聞くと、前田は「おととしぐらいからボイストレーナーとかついてやってます」と返答。

松山は「お前がボイトレを？ ほぅ。ホントにかよ」と驚きの声を上げた。前田は「やってますよ、注意されながら。『だから出ないんですよ』って言われながら」と説明した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。