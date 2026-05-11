今田美桜、コンタクトレンズ初体験で感動 眼科でつけて「世界の見え方が変わった」
俳優の今田美桜が11日、都内で行われたジョンソン・エンド・ジョンソンの使い捨てコンタクトレンズ『アキュビュー』の新ブランドアンバサダーに就任発表会に参加した。
【全身ショット】晴れやか！ノースリーブ衣装で登場した今田美桜
今田は、この季節にぴったりなホワイトの衣装で登場。トークセッションでは初めてのコンタクトレンズの思い出をトーク。「世界の見え方が変わって感動しました」と振り返る。初めては眼科でつけたそうで「最初は入れるのも緊張して。難しくて」と懐かしみながらも「つけた瞬間に瑞々しさにも感動しました」としみじみと述懐していた。
新キャッチフレーズは「Eye Love ACUVUE」に決定。今田が出演するテレビCM第1弾「デジタルライフ」篇は11日から全国で放映が始まった。
【全身ショット】晴れやか！ノースリーブ衣装で登場した今田美桜
今田は、この季節にぴったりなホワイトの衣装で登場。トークセッションでは初めてのコンタクトレンズの思い出をトーク。「世界の見え方が変わって感動しました」と振り返る。初めては眼科でつけたそうで「最初は入れるのも緊張して。難しくて」と懐かしみながらも「つけた瞬間に瑞々しさにも感動しました」としみじみと述懐していた。
新キャッチフレーズは「Eye Love ACUVUE」に決定。今田が出演するテレビCM第1弾「デジタルライフ」篇は11日から全国で放映が始まった。