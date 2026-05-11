【ARTPLA SCULPTURE WORKS キングギドラ Re:イマジネーション】 発売日・価格未定

海洋堂はXにて、プラモデル「ARTPLA SCULPTURE WORKS キングギドラ Re:イマジネーション」を第64回ホビーショーに出展することを発表した。本商品は5月13日より予約開始が行われるという。

「ARTPLA SCULPTURE WORKS キングギドラ Re:イマジネーション」は現時点では発売日・価格未定。「ARTPLA ゴジラ」同様に松村しのぶ氏が原型を手掛けており、鉄橋を怖酸とする恐ろしい姿を立体化している首や翼の生物的表現、そして映画の着ぐるみでは表現が難しかった持ち上げられた尻尾など、注目ポイントが多い。会場でぜひ注目して欲しい。

2025年の全日本模型ホビーショーに展示されていた試作品

TM ＆ (C) TOHO