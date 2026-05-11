佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気をお伝えします。



「気温はどうなのか？」

11日の最高気温は、各地で25℃以上の夏日の予想です。福岡市や北九州市では26℃、久留米市では29℃の見込みです。朝と日中の気温差が大きいでしょう。調節しやすい服装を心がけましょう。



「この先の気温の予想」

今週はもう一段階気温が上がり、夏日が当たり前になりそうです。週末以降はさらに気温が上がり、来週中頃には福岡市で29℃の予想です。内陸の地域では、さらに暑くなります。久留米市では来週、最高気温が31℃と7月中旬並みの陽気です。熱中症の危険があるため、激しい運動は避けた方が良いくらいの気温です。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、体調管理には十分にご注意ください。



「天気の予想」

一日を通して安定して晴れるでしょう。日差しがたっぷり届き、絶好の洗濯日和になりそうです。福岡県・佐賀県全域に乾燥注意報が発表されています。地域によっては風が強めに吹く時間もあり、火事が起きやすい環境です。火の取り扱いにご注意ください。



「なのか間予報」

火曜日、水曜日は不安定な天気です。日差しが届く時間もありますが、急に雨が降り出す可能性もあります。今週末から来週にかけては気温が上がりやすく、汗ばむ陽気になるでしょう。

