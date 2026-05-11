今田美桜、ホワイト衣装で晴れやかに 『アキュビュー』アンバサダー就任「目はチャームポイントと言っていただくことも多い」
俳優の今田美桜が11日、都内で行われたジョンソン・エンド・ジョンソンの使い捨てコンタクトレンズ『アキュビュー』の新ブランドアンバサダーに就任発表会に出席した。
【全身ショット】晴れやか！ノースリーブ衣装で登場した今田美桜
今田は、この季節にぴったりなホワイトの衣装で登場。ジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョンケアのステファン・ガー プレジデントから「今田さんは瞳が美しい」と伝えられると今田は「目はチャームポイントと言っていただくことも多い。私自身もコンタクトレンズの愛用者なので、今回皆さんから信頼を得ているアキュビューさんのアンバサダーになることができて大変光栄です」と目を輝かせながら話していた。
新キャッチフレーズは「Eye Love ACUVUE」に決定。今田が出演するテレビCM第1弾「デジタルライフ」篇は11日から全国で放映が始まった。
【全身ショット】晴れやか！ノースリーブ衣装で登場した今田美桜
今田は、この季節にぴったりなホワイトの衣装で登場。ジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョンケアのステファン・ガー プレジデントから「今田さんは瞳が美しい」と伝えられると今田は「目はチャームポイントと言っていただくことも多い。私自身もコンタクトレンズの愛用者なので、今回皆さんから信頼を得ているアキュビューさんのアンバサダーになることができて大変光栄です」と目を輝かせながら話していた。
新キャッチフレーズは「Eye Love ACUVUE」に決定。今田が出演するテレビCM第1弾「デジタルライフ」篇は11日から全国で放映が始まった。